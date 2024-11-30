В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет «Сочи». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 10:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: За 32 матча дальневосточники заработали 33 очка, с которыми закрепились на 6-месте в таблице конференции, отстав на 1 балл от 5-го «Металлурга» Мг.

Последние матчи: На протяжении нескольких последних недель «Адмирал» проиграл «Автомобилисту» (дважды — 3:4 Б; 0:1), «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2.

Провальный отрезок «моряки» сумели прервать благодаря яркой домашней победе над «Амуром» — 5:3. Еще одного успеха на родной арене команда Леонида Тамбиева добилась во встрече со СКА — 3:2 Б.

Не сыграют: Семен Ручкин, Аркадий Шестаков.

Состояние команды: Нынешняя кампания «Адмирала» сосредоточена на целях, связанных с кубковой квалификацией после провала годом ранее.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Ввиду столь амбициозных задач «Адмирал» выдал достаточно боевое начало регулярки, за которым период нестабильности и спада, сопровождаемый редкими победами на фоне длительных периодов неудач.

Недавняя гостевая серия указала на проблемы «Адмирала» в атаке, которой порой тяжело приспособиться к соперникам. Тем не менее на домашнем льду «моряки» по-прежнему зачастую выглядят убедительно.

«Сочи»

Турнирное положение: На счету южан 25 очков по итогам 29 матчей. В таблице Западной конференции команда занимает 11-ю строчку, отставая от зоны топ-8 на 9 турнирных пунктов.

Последние матчи: В первой половине месяца «Сочи» добился побед над СКА — 5:2 и «Витязем» — 3:1, после чего проиграл «Торпедо» — 1:7 и взял верх над «Куньлунем» — 6:5 ОТ.

За битвой аутсайдеров Запада последовали поражения от «Барыса» — 3:6 и «Сибири», которые команда Сергея Зубова разбавила победой над «Ладой» — 3:2. В последнем матче сочинцы уступили «Ак Барсу» — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Андрей Никонов, Денис Венгрыжановский.

Состояние команды: Очередной регулярный сезон «Сочи» рискует провести вхолостую: пока южане не демонстрируют готовности изменить ситуацию и вклиниться в гонку за плей-офф.

Моментами команда Сергея Зубова выдает довольно качественный хоккей, но происходит это не так часто, чтобы можно было говорить о прогрессе или стабильности на длительном отрезке.

Атакующие возможности «Сочи», с присущим ограниченным ресурсом, не излучают уверенность на фоне неспособности нападающих поддерживать уровень, достаточный для конкуренции с клубами кубковой зоны.

Статистика для ставок

«Сочи» победил в четырех гостевых встречах из семи последних

В четырех матчах из последних шести сочинцы пропускали минимум 4 гола

В трех очных матчах из четырех предыдущих «Сочи» забивал не менее 3 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.60, а победа «Сочи» — в 3.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: Даже не в лучших кондициях «Адмирал» на своей площадке старается играть в содержательный хоккей, справляясь с любой конкуренцией. Ближайший соперник «моряков» позволяет тем рассчитывать на очередной домашний успех.

Ставка: «Адмирал» победит за 1.87.

Прогноз: В играх с аутсайдерами команда Леонида Тамбиева нередко проявляет себя с лучшей стороны у чужих ворот, ввиду чего предстоящий матч способен пробить результативный верх.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.