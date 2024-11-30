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    На домашней арене «моряки» справятся с «Сочи»

    «Адмирал» — «Сочи». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Сочи»
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    Леонид Метальников
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет «Сочи». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 10:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Ноября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 10:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
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    «Адмирал»

    Турнирное положение: За 32 матча дальневосточники заработали 33 очка, с которыми закрепились на 6-месте в таблице конференции, отстав на 1 балл от 5-го «Металлурга» Мг.

    Последние матчи: На протяжении нескольких последних недель «Адмирал» проиграл «Автомобилисту» (дважды — 3:4 Б; 0:1), «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2.

    Адмирал — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Провальный отрезок «моряки» сумели прервать благодаря яркой домашней победе над «Амуром» — 5:3. Еще одного успеха на родной арене команда Леонида Тамбиева добилась во встрече со СКА — 3:2 Б.

    Не сыграют: Семен Ручкин, Аркадий Шестаков.

    Состояние команды: Нынешняя кампания «Адмирала» сосредоточена на целях, связанных с кубковой квалификацией после провала годом ранее.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Ввиду столь амбициозных задач «Адмирал» выдал достаточно боевое начало регулярки, за которым период нестабильности и спада, сопровождаемый редкими победами на фоне длительных периодов неудач.

    Недавняя гостевая серия указала на проблемы «Адмирала» в атаке, которой порой тяжело приспособиться к соперникам. Тем не менее на домашнем льду «моряки» по-прежнему зачастую выглядят убедительно.

    «Сочи»

    Турнирное положение: На счету южан 25 очков по итогам 29 матчей. В таблице Западной конференции команда занимает 11-ю строчку, отставая от зоны топ-8 на 9 турнирных пунктов.

    Последние матчи: В первой половине месяца «Сочи» добился побед над СКА — 5:2 и «Витязем» — 3:1, после чего проиграл «Торпедо» — 1:7 и взял верх над «Куньлунем» — 6:5 ОТ.

    За битвой аутсайдеров Запада последовали поражения от «Барыса» — 3:6 и «Сибири», которые команда Сергея Зубова разбавила победой над «Ладой» — 3:2. В последнем матче сочинцы уступили «Ак Барсу» — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Андрей Никонов, Денис Венгрыжановский.

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    • Состояние команды: Очередной регулярный сезон «Сочи» рискует провести вхолостую: пока южане не демонстрируют готовности изменить ситуацию и вклиниться в гонку за плей-офф.

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    Моментами команда Сергея Зубова выдает довольно качественный хоккей, но происходит это не так часто, чтобы можно было говорить о прогрессе или стабильности на длительном отрезке.

    Атакующие возможности «Сочи», с присущим ограниченным ресурсом, не излучают уверенность на фоне неспособности нападающих поддерживать уровень, достаточный для конкуренции с клубами кубковой зоны.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» победил в четырех гостевых встречах из семи последних

    • В четырех матчах из последних шести сочинцы пропускали минимум 4 гола

    • В трех очных матчах из четырех предыдущих «Сочи» забивал не менее 3 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.60, а победа «Сочи» — в 3.36.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: Даже не в лучших кондициях «Адмирал» на своей площадке старается играть в содержательный хоккей, справляясь с любой конкуренцией. Ближайший соперник «моряков» позволяет тем рассчитывать на очередной домашний успех.

    Ставка: «Адмирал» победит за 1.87.

    Прогноз: В играх с аутсайдерами команда Леонида Тамбиева нередко проявляет себя с лучшей стороны у чужих ворот, ввиду чего предстоящий матч способен пробить результативный верх.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

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    «Адмирал» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на хоккей. На домашней арене «моряки» справятся с «Сочи»
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