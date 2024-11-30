Адмирал
Сочи
«Адмирал»
Турнирное положение: За 32 матча дальневосточники заработали 33 очка, с которыми закрепились на 6-месте в таблице конференции, отстав на 1 балл от 5-го «Металлурга» Мг.
Последние матчи: На протяжении нескольких последних недель «Адмирал» проиграл «Автомобилисту» (дважды — 3:4 Б; 0:1), «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2.
Адмирал — Сочи: коэффициенты букмекеров
Провальный отрезок «моряки» сумели прервать благодаря яркой домашней победе над «Амуром» — 5:3. Еще одного успеха на родной арене команда Леонида Тамбиева добилась во встрече со СКА — 3:2 Б.
Не сыграют: Семен Ручкин, Аркадий Шестаков.
Состояние команды: Нынешняя кампания «Адмирала» сосредоточена на целях, связанных с кубковой квалификацией после провала годом ранее.
Ввиду столь амбициозных задач «Адмирал» выдал достаточно боевое начало регулярки, за которым период нестабильности и спада, сопровождаемый редкими победами на фоне длительных периодов неудач.
Недавняя гостевая серия указала на проблемы «Адмирала» в атаке, которой порой тяжело приспособиться к соперникам. Тем не менее на домашнем льду «моряки» по-прежнему зачастую выглядят убедительно.
«Сочи»
Турнирное положение: На счету южан 25 очков по итогам 29 матчей. В таблице Западной конференции команда занимает 11-ю строчку, отставая от зоны топ-8 на 9 турнирных пунктов.
Последние матчи: В первой половине месяца «Сочи» добился побед над СКА — 5:2 и «Витязем» — 3:1, после чего проиграл «Торпедо» — 1:7 и взял верх над «Куньлунем» — 6:5 ОТ.
За битвой аутсайдеров Запада последовали поражения от «Барыса» — 3:6 и «Сибири», которые команда Сергея Зубова разбавила победой над «Ладой» — 3:2. В последнем матче сочинцы уступили «Ак Барсу» — 2:3 ОТ.
Не сыграют: Андрей Никонов, Денис Венгрыжановский.
Состояние команды: Очередной регулярный сезон «Сочи» рискует провести вхолостую: пока южане не демонстрируют готовности изменить ситуацию и вклиниться в гонку за плей-офф.
Моментами команда Сергея Зубова выдает довольно качественный хоккей, но происходит это не так часто, чтобы можно было говорить о прогрессе или стабильности на длительном отрезке.
Атакующие возможности «Сочи», с присущим ограниченным ресурсом, не излучают уверенность на фоне неспособности нападающих поддерживать уровень, достаточный для конкуренции с клубами кубковой зоны.
Статистика для ставок
- «Сочи» победил в четырех гостевых встречах из семи последних
- В четырех матчах из последних шести сочинцы пропускали минимум 4 гола
- В трех очных матчах из четырех предыдущих «Сочи» забивал не менее 3 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.60, а победа «Сочи» — в 3.36.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.
- 2.11Филадельфия — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.85Металлург Мг — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.24Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Прогноз: Даже не в лучших кондициях «Адмирал» на своей площадке старается играть в содержательный хоккей, справляясь с любой конкуренцией. Ближайший соперник «моряков» позволяет тем рассчитывать на очередной домашний успех.
Ставка: «Адмирал» победит за 1.87.
Прогноз: В играх с аутсайдерами команда Леонида Тамбиева нередко проявляет себя с лучшей стороны у чужих ворот, ввиду чего предстоящий матч способен пробить результативный верх.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.