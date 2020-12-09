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    Гончаренко: ЦСКА надо сделать все возможное, чтобы хорошо сыграть в Загребе

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Отдельных задач этот матч не решает, но футболисты всегда должны оставаться профессионалами, стремиться к победе. Это лучший навык.

    Да, может что-то не получаться, как было в предыдущих матчах. В любом случае, это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы завтра победить.

    Влашич не прилетел даже домой. Также в Москве остались Фернандес, Дзагоев, Магнуссон и Эджуке. Но команда не приехали просто так отбывать номер.

    Мы выставим сбалансированный и боеспособный состав, который будет стремиться победить.

    Те футболисты, которые мало получают игровой практики, завтра ее получат и приложат все свои силы, чтобы ПФК ЦСКА победил.

    Шкурин в матче с "Химками" делал то, что должен делать нападающий — хорошо открывался, был там, где нужно.

    Что касается состава, то у нас еще есть Чалов и Гайч, поэтому оценим их состояние и примем решение в день матча», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА. 0

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