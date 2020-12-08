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    Вайсс: Битвы будут в каждом матче группы H

    Футбол Жеребьевка ЧМ-2022 Сборная Хорватии Сборная Словении Сборная Словакии Сборная России Футбол России Сборная Кипра Сборная Мальты
    Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

    Владимир Вайсс
    Владимир Вайсс

    «Все команды хорошо знакомы. Россия уже обыгрывала Словакию, когда выходила на Евро, но проигрывала Словении. В группе нет фаворита. Будут очень важные игры в марте. А после Евро тот же Модрич может закончить карьеру. Очень важно начать квалификацию хорошо. Если ты играешь без болельщиков, то теряешь преимущество домашнего стадиона. Будет очень много факторов. Шанс на первое место у России есть.

    Россия и Хорватия все-таки слегка фавориты этой группы. Битва будет в каждом матче, борьба будет до последнего тура.

    Самые сильные качества России? Это Станислав Черчесов. Он поднял сборную, отдал все силы, дал игрокам уверенность, доказал все на чемпионате мира. Он дал душу команде, проделал великолепную работу. Стас — мой хороший друг, болею за него. Надеюсь, выйдут Словакия и Россия», — передает слова Вайсса «Чемпионат».

    Напомним, что словаки попали в группу H вместе со сборными России, Хорватии, Словении, Кипра и Мальты. 0

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