Губерниев: Cборной России повезло с жеребьевкой ЧМ-2022

Известный комментаторпрокомментировал результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022.

«Жеребьевка могла быть и хуже. С этими командами можно сражаться, даже за первое место в группе. Хорватия уже не та, которая была в том четвертьфинале, она стала слабее.

Повторюсь, нам в хорошем смысле повезло. Соперники непростые, но мы обязаны выходить на чемпионат мира из этой группы. Возможно, даже с первого места», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, сборная России попала в группу Н. Соперниками российской команды будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипра и Мальты. 0