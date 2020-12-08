«Фиорентина» — «Дженоа»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче не был открыт до 89-й минуты, когда Марко Пьяца вывел «Дженоа» вперед.

Но на 8-й добавленной минуте гол Николы Миленковича спас «Фиорентину» от поражения.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Дженоа 1:1 Голы: 0:1 Marko Pjaca (89'), 1:1 Никола Миленкович (90') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Херман Песселья, Мартин Касерес, Гаэтано Кастровилли (Джакомо Бонавентура, 41'), Софьян Амрабат, Эрик Пульгар (Кристиан Куаме, 90'), Франк Рибери (Борха Валеро, 78'), Душан Влахович (Патрик Кутроне, 78'), Хосе Мария Кальехон (Валентин Эйссерик, 79') Дженоа: Федерико Маркетти (Alberto Paleari, 65'), Кристиан Сапата (Паоло Гильоне, 37'), Эдоардо Гольданига, Маттья Бани, Лукас Лерагер, Иван Радованович (Валон Бехрами, 80'), Стефано Стураро, Андреа Мазиелло, Лука Пеллегрини, Gianluca Scamacca (Маттиа Дестро, 80'), Эльдор Шомуродов (Marko Pjaca, 65') Предупреждения: Эрик Пульгар (15'), Стефано Стураро (45'), Лука Пеллегрини (73'), Борха Валеро (90')

Безвыигрышная серия клуба из Флоренции в нынешнем сезоне достигла пяти туров кряду, команда находится на 17-м месте в таблице. «Дженоа» расположился на 18-й строчке. 0