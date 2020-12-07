Шиманьски: Черчесов в Польше известный человек

Полузащитниквысказался о главном тренере сборной России

Напомним, что в период с 2015 по 2016 год Черчесов возглавлял польскую «Легию», в которой начинал карьеру Шиманьски.

«Когда меня подтянули в первую команду, Черчесов ушел. Так что мы так и не встретились. Но в Польше он довольно известный человек — после "Легии" к нему относятся с большим уважением, и если появится хоть один шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в "Легии" согласятся без раздумий.

Там знают, что Черчесов — очень качественный тренер. Еще мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе, все это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу», — цитирует Шиманьски Sport24. 0