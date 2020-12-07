ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Химки»Конец троецарствия. «Химки» не дали ЦСКА догнать «Спартак» и «Зенит»
  • 00:44
    • «Милан» удержал победу над «Сампдорией»
  • 20:53
    • ЦСКА сыграл вничью с «Химками»
  • 18:26
    • Гол Фомина принес «Динамо» победу над «Арсеналом»
  • 00:12
    • «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» на «Энфилде»
  • 23:01
    • Перес выиграл «Гран-при Сахира», Квят — 7-й
    Все новости спорта

    Шиманьски: Черчесов в Польше известный человек

    Футбол Сборная России Футбол России РПЛ Динамо Легия Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Напомним, что в период с 2015 по 2016 год Черчесов возглавлял польскую «Легию», в которой начинал карьеру Шиманьски.

    «Когда меня подтянули в первую команду, Черчесов ушел. Так что мы так и не встретились. Но в Польше он довольно известный человек — после "Легии" к нему относятся с большим уважением, и если появится хоть один шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в "Легии" согласятся без раздумий.

    Там знают, что Черчесов — очень качественный тренер. Еще мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе, все это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу», — цитирует Шиманьски Sport24. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Ахмат» впервые обыграть «Сочи»?
  • «Сочи» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сможет ли «Саутгемптон» набрать очки на поле «Брайтона»?
  • «Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Выиграет ли «Хоффенхайм» у «Аугсбурга»?
  • «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть€100 для победителей ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эйбар — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ренн — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры