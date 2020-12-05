Тренер «Зенита» Тимощук заразился коронавирусом

Тренер «Зенита»заболел коронавирусом, сообщает издание Sport24

Именно с этим связано его отсутствие на тренерской скамье петербургской команды в последних матчах.

В субботу, 5 декабря, «Зенит» на своем поле выиграл у «Урала» со счетом 5:1 в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

Сине-бело-голубые занимают 1-е место в турнирной таблице, имея столько же очков, как и у «Спартака» (35), но опережая красно-белых по дополнительным показателям.

До конца 2020 года «Зениту» осталось провести три домашних матча — против дортмундской «Боруссии» (8 декабря), «Динамо» (12 декабря) и «Спартака» (16 декабря). 0