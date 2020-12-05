Хацкевич: Вторая желтая карточка Понсе сломала всю игру «Ротора»

Главный тренер «Ротора»прокомментировал поражение от(0:5) в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Начало встречи было за соперником. Пропустив быстрый гол, мы продолжали действовать так, как и планировали.

Даже перехватили где-то инициативу, создали неплохие моменты. Но здорово сыграл вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

У нас было давление на ворота соперника, но вторая желтая карточка Андресу Понсе сломала всю игру.

Понятно, что "Краснодар" умеет и любит играть с мячом, он этим и воспользовался во втором тайме.

Контригра у нас была, пока были силы. Надо принять этот результат и идти дальше», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

По итогам 17 туров «Ротор» имеет 8 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. 0