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    Хацкевич: Вторая желтая карточка Понсе сломала всю игру «Ротора»

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    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:5) в рамках 17-го тура чемпионата России.

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    «Начало встречи было за соперником. Пропустив быстрый гол, мы продолжали действовать так, как и планировали.

    Даже перехватили где-то инициативу, создали неплохие моменты. Но здорово сыграл вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

    У нас было давление на ворота соперника, но вторая желтая карточка Андресу Понсе сломала всю игру.

    Понятно, что "Краснодар" умеет и любит играть с мячом, он этим и воспользовался во втором тайме.

    Контригра у нас была, пока были силы. Надо принять этот результат и идти дальше», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    По итогам 17 туров «Ротор» имеет 8 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. 0

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