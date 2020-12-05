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    АПЛ. «Челси» примет «Лидс», «Тоттенхэм» против «Арсенала»

    Обзор матчей чемпионата Англии по футболу

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    С 5 по 7 декабря в Английской Премьер-лиге проходят матчи 11-го тура

    «Бернли» — «Эвертон» 1:1

    В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Бернли» принимал «Эвертон».

    Встреча завершилась вничью — 1:1.

    В составе хозяев на 3-й минуте отличился Роберт Брэйди, у гостей в компенсированное к первому тайму время гол провел Доминик Калверт-Льюин.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Эвертон 1:1
    Голы: 1:0 Роберт Брэйди (3'), 1:1 Доминик Калверт-Льюин (45') Бёрнли: Ник Поуп (Эшли Барнс, 75'), Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Роберт Брэйди (Josh Benson, 86'), Эшли Вествуд, Крис Вуд, Ник Поуп (Эшли Барнс, 75') Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Аллан (Дженк Тосун, 89'), Фабиан Делф (Андре Гомеш, 29'), Abdoulaye Doucoure (Гилфи Сигурдссон, 81'), Алекс Айуоби, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес

    У «Бернли» — 6 очков после 10 матчей и предпоследнее место в таблице АПЛ. У «Эвертона» — 17 очков в 11 играх и седьмая позиция.

    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

    5 декабря, 18:00 мск

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

    5 декабря, 20:30 мск

    «Челси» — «Лидс»

    5 декабря, 23:00 мск

    «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас»

    6 декабря, 15:00 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер»

    6 декабря, 17:15 мск

    «Тоттенхэм» — «Арсенал»

    6 декабря, 19:30 мск

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

    6 декабря, 22:15 мск

    «Брайтон» — «Саутгемптон»

    7 декабря, 23:00 мск

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