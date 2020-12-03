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    Гончаренко не считает трансфер Гайча катастрофой

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Вольфсберга» (0:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы высказался о трансфере нападающего Адольфо Гайча.

    Адольфо Гайч
    Адольфо Гайч

    «Это точно не катастрофа, катастрофа — это результаты домашних матчей. После трех месяцев я бы не стал делать такие выводы.

    У Чалова проблема в открываниях: он "размыл" то открывание, которое у него было раньше», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

    Гайч принял участие в 16 матчах за московский клуб с момента перехода в августе 2020 года, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

    После встречи с «Вольфсбергом» ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф турнира. 0

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