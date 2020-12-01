ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 24-30 ноября
  • 19:52
    • Миранчук остался в запасе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом»
  • 22:18
    • Салах, Мане и Жота сыграют в атаке «Ливерпуля» против «Аякса»
  • 22:09
    • Зинченко выйдет в старте «Манчестер Сити» на матч с «Порту»
  • 22:09
    • Левандовски и Нойер вне заявки на матч с «Атлетико»
  • 21:50
    • ЦСКА в овертайме одолел «Куньлунь»
    Все новости спорта

    Матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл» перенесен из-за коронавируса

    Футбол АПЛ Футбол Англии Астон Вилла НьюкаслКоронавирус в спорте Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Матч 11 тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом» не состоится из-за коронавируса.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Как сообщает официальный сайт АПЛ, в стане «сорок» участились случаи заражения COVID-19.

    «"Ньюкасл" обратился к руководству АПЛ с просьбой перенести встречу из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом в клубе. В связи с этим служба здравоохранения закрыла тренировочную базу команды. Руководство АПЛ приняло во внимание, что "Ньюкасл" не может тренироваться должным образом и готовиться к предстоящему матчу.

    Решение о переносе встречи было принято после консультации с представителями обоих клубов и медицинским персоналом службы здравоохранения Англии. Здоровье игроков и персонала является приоритетом», — говорится в сообщении лиги.

    Напомним, что поединок должен был состояться 4 декабря на стадионе «Вилла Парк». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Интер» шансы на плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» М — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Ожидать ли высокой результативности на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сколько голов ожидать от игры на «Ванда Метрополитано»?
  • «Атлетико» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.26
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры