Матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл» перенесен из-за коронавируса

Матч 11 тура английской Премьер-лиги междуне состоится из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, в стане «сорок» участились случаи заражения COVID-19.

«"Ньюкасл" обратился к руководству АПЛ с просьбой перенести встречу из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом в клубе. В связи с этим служба здравоохранения закрыла тренировочную базу команды. Руководство АПЛ приняло во внимание, что "Ньюкасл" не может тренироваться должным образом и готовиться к предстоящему матчу.

Решение о переносе встречи было принято после консультации с представителями обоих клубов и медицинским персоналом службы здравоохранения Англии. Здоровье игроков и персонала является приоритетом», — говорится в сообщении лиги.

Напомним, что поединок должен был состояться 4 декабря на стадионе «Вилла Парк». 0