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    «Ренн» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

    «Страсбург» — «Ренн»: счет 1:1, обзор голов

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    В 12 туре Лиги 1 «Страсбург» и «Ренн» разошлись миром, сыграв вничью 1:1.

    Игроки «Ренна»
    Игроки «Ренна»

    Адриен Томассон вывел хозяев вперед на 24 минуте. Гол Адриена Хуну в составе «Ренна» установил равновесие.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Страсбург — Ренн 1:1
    Голы: 1:0 Адриен Томассон (23'), 1:1 Адриен Эну (59') Страсбург: Эйдзи Кавасима, Мохамед Симакан, Кенни Лала, Стефан Митрович, Антони Каси (Исмаэль Аанеба, 87'), Жан Аолу, Жанрикне Беллегард, Адриен Томассон (Лионель Кароль, 73'), Ибраима Сиссоко, Людовик Ажорк (Димитри Льенар, 63'), Хабиб Мухамаду Диалло (Мехди Шахири, 87') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Жерзино Ньямси (M'Baye Niang, 70'), Фет Мауасса (Адриен Трюффер, 46'), Амари Траоре, Эдуардо Камавинжа (Джеймс Леа Силики, 46'), Бенжамен Буриго, Стивен Н'Зонзи, Серу Гирасси (Адриен Эну, 45'), Жереми Доку, Флавьен Тэт (Янн Гбоу, 46') Удаление: Стефан Митрович (39')

    У «Страсбурга» 7 очков и место в зоне вылета. «Ренн» идет шестым. «Красно-черные» набрали 19 баллов. 0

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