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    «Марсель» уверенно обыграл «Нант»

    «Марсель» — «Нант»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Марсель Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 12-го тура чемпионата Франции «Марсель» одержал домашнюю победу над «Нантом» — 3:1.

    «Марсель»
    «Марсель»

    Авторами голов в составе победителей стали Флориан Товен, Димитри Пайет, а также Дарио Бенедетто, отличившийся с пенальти.

    Единственный гостей забил полузащитник «Нанта» Людовик Бляс.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Нант 3:1
    Голы: 1:0 Флорьян Товен (2'), 2:0 Димитри Пайет (35'), 3:0 Дарио Бенедетто (пенальти) (60'), 3:1 Людовик Блас (74') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи (Юто Нагатомо, 87'), Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Жордан Амави, Бубакар Камара, Микаэль Кюизанс, Валентин Ронжье (Кевин Стротман, 77'), Дарио Бенедетто (Валер Жермен, 76'), Димитри Пайет (Марле Аке, 85'), Флорьян Товен Нант: Альбан Лафон, Фабио да Силва, Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто (Андрей Жиротто, 61'), Sebastien Corchia, Педро Чиривелья, Людовик Блас, Абдулайе Туре (Мехди Абейд, 61'), Имран Луза (Моузес Саймон, 46'), Кадер Бамба (Маркус Режис Коко, 74'), Рандаль Коло Муани (Jean-Kevin Augustin, 74') Предупреждения: Димитри Пайет (47'), Валентин Ронжье (54'), Жан-Шарль Кастеллетто (57'), Альваро Гонсалес (72'), Людовик Блас (84'), Кевин Стротман (90')

    Команда Андре Виллаша-Боаша поднялась на 3-ю строчку таблицы Лиги 1. «Канарейки» с 13 набранными очками идут 14-ми.

    В следующем туре «Марсель» встретится с «Нимом» (4 декабря), «Нант» примет на следующий день «Страсбург». 0

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