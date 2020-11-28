Гвардиола: Поддерживать хороший темп непросто

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал разгромную победу над «Бернли» в 10 туре английской Премьер-лиги.

«Было важно одержать победу в матче английской Премьер-Лиги. Мы недавно победили в Лиге чемпионов, но для нашей уверенности была необходима именно победа в чемпионате Англии.

В этом сезоне мы играем много игр в сжатые сроки, так что играть 90 минут и поддерживать хороший темп — непросто. Всегда есть что улучшать. Для наших игроков очень важно забивать голы. Забив гол, у них повышаются шансы сыграть в следующем матче.

У Серхио Агуэро распухло колено. Но есть надежда, что уже завтра он сможет вернуться к тренировкам.

У нас есть три дня на подготовку к следующему матчу. Мы должны подготовиться к игре с "Порту" в Лиге чемпионов, чтобы побороться за первое место в группе», — приводит слова Гвардиолы BBC. 0