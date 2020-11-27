Российские клубы по итогам очередного тура в еврокубках добавили 0,667 балла в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА.

Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА globallookpress.com 50 000 Бонус + ТВ-трансляции Играть!

ЦСКА дома сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы. В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Лацио» (1:3), «Краснодар» уступил «Севилье» (1:2), а «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Атлетико» (0:0).

Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов — 37,882 балла.

Португалия, идущая шестой, набрала 1,4 балла, тем самым увеличив отрыв от России до 6,467 балла.

Нидерланды приблизились к России — отрыв сократился до 2,082 балла. Ближе к России стала и Бельгия — отрыв сократился с 3,249 балла до 2,782. 0