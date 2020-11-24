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    Лэмпард: Даже при ротации состава мы хотим занять в группе первое место

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча с «Ренном» в рамках Лиги чемпионов.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Я рад нашей победной серии [пять матчей подряд], и сейчас важно сохранить баланс. Надо сохранить эти приятные ощущения, но настрой еще важнее.

    Одержать шесть побед было бы здорово, однако мы не должны опускаться ниже заданного уровня. "Ренн" — хорошая команда. Необходимо сохранить набранный темп.

    Я изучил расписание, это жесть. В "боксинг дэй" мы играем с "Арсеналом", а потом спустя пару дней еще матч.

    Надо постараться обыграть "Ренн", потому что если мы гарантируем себе путевку в следующий раунд, можно будет дать кому-то отдохнуть.

    Но в любом случае даже при ротации состава мы хотим занять в группе первое место», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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