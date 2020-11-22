«Нант» — «Метц»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет на 29-й минуте открыли «канарейки» благодаря точному удару Рандаля Коло Муани.
Гости отыгрались в концовке первого тайма усилиями Аарон Лейя-Исека, реализовавшего пенальти.
Футбол. Франция. Лига 1
Нант — Метц 1:1
Голы: 1:0 Рандаль Коло Муани (28'), 1:1 Аарон Исека Лея (пенальти) (45') Нант: Альбан Лафон, Фабио да Силва, Андрей Жиротто, Жан-Шарль Кастеллетто, Sebastien Corchia, Мехди Абейд, Людовик Блас, Маркус Режис Коко (Рено Эмон, 77'), Абдулайе Туре, Кадер Бамба (Jean-Kevin Augustin, 90'), Рандаль Коло Муани Метц: Александр Укиджа, Дилан Бронн, Матьё Юдоль, Хабиб Майга (Томас Делаин, 25'), Джон Бойе, Викторьен Ангбан, Варрен Тшимбембе (Вагнер да Силва, 66'), Венсан Пажо (Мамаду Фофана, 26'), Фарид Булайя, Lamine Gueye, Аарон Исека Лея (Опа Нгюэтт, 55') Предупреждения: Мехди Абейд (40'), Фабио да Силва (45'), Мамаду Фофана (71'), Александр Укиджа (85'), Джон Бойе (87')
В турнирной таблице Лиги 1 «Нант» занимает 14-е место (12 очков), а «Метц» — девятое (16 очков). 0