ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЭффект дежавю. Оборона «Тоттенхэма» сдержала «МанСити»
  • 15:53
    • ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался лидером РПЛ
  • 17:37
    • Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора»
  • 17:18
    • «Салават Юлаев» нанес поражение «Барысу»
  • 16:53
    • «Эвертон» прервал серию из трех поражений подряд в АПЛ
  • 14:18
    • Гендиректор «Аталанты» заявил о доверии к Миранчуку
    Все новости спорта

    «Нант» и «Метц» победителя не определили

    «Нант» — «Метц»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Нант Метц Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Нант» в домашнем матче 11-го тура французской Лиги 1 сыграл вничью с «Метцем» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 29-й минуте открыли «канарейки» благодаря точному удару Рандаля Коло Муани.

    Гости отыгрались в концовке первого тайма усилиями Аарон Лейя-Исека, реализовавшего пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Метц 1:1
    Голы: 1:0 Рандаль Коло Муани (28'), 1:1 Аарон Исека Лея (пенальти) (45') Нант: Альбан Лафон, Фабио да Силва, Андрей Жиротто, Жан-Шарль Кастеллетто, Sebastien Corchia, Мехди Абейд, Людовик Блас, Маркус Режис Коко (Рено Эмон, 77'), Абдулайе Туре, Кадер Бамба (Jean-Kevin Augustin, 90'), Рандаль Коло Муани Метц: Александр Укиджа, Дилан Бронн, Матьё Юдоль, Хабиб Майга (Томас Делаин, 25'), Джон Бойе, Викторьен Ангбан, Варрен Тшимбембе (Вагнер да Силва, 66'), Венсан Пажо (Мамаду Фофана, 26'), Фарид Булайя, Lamine Gueye, Аарон Исека Лея (Опа Нгюэтт, 55') Предупреждения: Мехди Абейд (40'), Фабио да Силва (45'), Мамаду Фофана (71'), Александр Укиджа (85'), Джон Бойе (87')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Нант» занимает 14-е место (12 очков), а «Метц» — девятое (16 очков). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишится ли «Лестер» лидерства после визита на «Энфилд»?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • ЦСКА поразит ворота «Сочи» не один раз
  • ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Павлины» прервут серию поражений?
  • «Лидс» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.28
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Медведев — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Анже — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры