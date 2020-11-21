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    ФИФА назвала дату вручения наград The Best

    Футбол ФИФА
    Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на своем официальном сайте объявила дату церемонии вручения наград The Best 2020.

    ФИФА назвала дату вручения наград The Best
    ФИФА назвала дату вручения наград The Best

    Мероприятие состоится 17 декабря. Отмечается, что из-за коронавируса церемония пройдет в онлайн-формате. Голосование по выбору лучших футболиста, футболистки, тренера, вратаря и других продлится с 25 ноября по 9 декабря.

    Победители будут определены в 11 номинациях, в том числе выберут лучшего футболиста года, тренера, гол и символическую сборную.

    Напомним, в 2019 году главная статуэтка — лучшему футболисту сезона — досталась нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, который опередил в борьбе за награду защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. 0

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