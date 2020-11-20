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    Лидер сборной Украины сменит «Вест Хэм» на «Фенербахче»

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    Нападающий сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко перейдет в «Фенербахче», сообщает Fotomac.

    Андрей Ярмоленко
    Андрей Ярмоленко

    Отмечается, что ради перехода в турецкий клуб футболист готов расторгнуть контракт с «молотобойцами». Лондонцы согласны отпустить его бесплатно, чтобы облегчить платежную ведомость.

    Нынешний контракт Андрея с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года. Зарплата игрока составляет 3,3 миллиона евро в год.

    Напомним, Ярмоленко пришел в «Вест Хэм» в 2018 году из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне 31-летний полузащитник сыграл за «молотобойцев» восемь матчей и забил два мяча. 0

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