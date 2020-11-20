«Милан» нацелился на нападающего киевского «Динамо»

хочет купить нападающего киевского, сообщает TodoFichajes.

По сведениям издания, итальянский клуб уже провел предварительные переговоры с киевлянами. «Бело-голубые» оценивают форварда в 15 миллионов евро, но «россонери» не устраивает такая цена. Итальянцы готовы купить игрока за меньшие деньги и отдать его на год в аренду «Динамо».

Ранее к 20-летнему форварду «Динамо» проявлял интерес другой клуб итальянской Серии А — «Болонья». Итальянскому клубу не удалось договорится с президентом киевлян Игорем Суркисом.

В нынешнем розыгрыше УПЛ Супряга провел семь матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи 0