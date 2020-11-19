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    Тедеско удивился большому количеству красных карточек в матчах «Динамо»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 15-м туре чемпионата России.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Впереди у нас сложный отрезок до конца года, и первым соперником будет "Динамо". Эта команда и раньше была сильной, но сейчас в особенно хорошей форме, выдала серию побед. Сделаем все от нас зависящее и возможное, чтобы ее прервать.

    Главное изменение в "Динамо" заключается в том, что при потере мяча "бело-голубые" очень активны в контрпрессинге. Контратаки у них сильные, но они этим и раньше славились за счет большого количества быстрых игроков. Нам нужно думать о нашей атаке, но при этом не допускать контратак: это козырь "Динамо".

    В трех последних матчах "Динамо" было шесть удалений, пять из которых у соперников. Это очень много! Безусловно, игроки "Динамо" опасны в атаке, на них фолят. Но ранее за время работы в России я подобного не видел.

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    • "Динамо" как-то особенно хорошо судят? Нет, я не это имею в виду. Некоторые красные карточки были абсолютно чистыми. Например, когда игрок "Тамбова" наступил на ногу лежащего соперника. Но сам факт: шесть красных карточек за три матча. Много это или мало?», — приводит слова Тедеско официальный сайт «Спартака». 0

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