Тедеско рассказал о состоянии здоровья Джикии

Главный тренер «Спартака»заявил, что защитник команды и сборной Россииимеет проблемы с приводящей мышцей.

«У него проблемы с приводящей мышцей были еще после матча с турками, и вчера их было видно. Надо учитывать, что он сыграл все три матча со сборной по 90 минут. Так что будем следить за ситуацией.

Он капитан "Спартака", а теперь еще и капитан сборной. Георгий хороший человек и знает, что делать капитану, чтобы команда побеждала.

Может пошутить в раздевалке, может успокоить и подбодрить партнеров, может и покритиковать, когда это нужно. Повязка капитана сборной является хорошим стимулом для роста. Я очень рад за него», — цитирует Тедеско «Р-Спорт». 0