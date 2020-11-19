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    • Тедеско рассказал о состоянии здоровья Джикии
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    Тедеско рассказал о состоянии здоровья Джикии

    Футбол Спартак Сборная России Футбол России
    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что защитник команды и сборной России Георгий Джикия имеет проблемы с приводящей мышцей.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «У него проблемы с приводящей мышцей были еще после матча с турками, и вчера их было видно. Надо учитывать, что он сыграл все три матча со сборной по 90 минут. Так что будем следить за ситуацией.

    Он капитан "Спартака", а теперь еще и капитан сборной. Георгий хороший человек и знает, что делать капитану, чтобы команда побеждала.

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    • Может пошутить в раздевалке, может успокоить и подбодрить партнеров, может и покритиковать, когда это нужно. Повязка капитана сборной является хорошим стимулом для роста. Я очень рад за него», — цитирует Тедеско «Р-Спорт». 0

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