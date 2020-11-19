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    Джикия: Хочется попросить прощения у всех, кто видел этот позор

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    Капитан сборной России Георгий Джикия после разгрома от Сербии в гостевом матче Лиги наций УЕФА выступил с извинениями.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах.

    Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — приводит слова Джикии пресс-служба сборной России.

    Россия заняла второе место в своей группе в Лиге В и не смогла подняться дивизионом выше в Лиге наций. Кроме того, россияне теперь попадут в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022. 0

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