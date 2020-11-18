Сербия — Россия: составы, прогноз, коэффициенты

Стал известен составна выездной матч Лиги наций против, который пройдет в Белграде.

Для Юрия Жиркова эта игра станет 100-й за национальную команду.

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков, Кузяев, Оздоев, Антон Миранчук, Ерохин, Алексей Миранчук, Заболотный.

Запасные: Джанаев, Живоглядов, Евгеньев, Черышев, Фомин, Бакаев, Кучаев, Обляков, Мостовой, Ионов, Соболев.

Сербия: Райкович, Миленкович, Стефан Митрович, Спайич, Радоньич, Ристич, Гудель, Максимович, Младенович, Йович, Александар Митрович.

Запасные: Петрович, Павлович, Гачинович, Мараш, Влахович, Ранджелкович, Зделар.

Календарь и таблица Лиги наций

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной России. Коэффициент на ее победу — 2.55, на успех Сербии — 3.00, на ничью — 3.52. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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