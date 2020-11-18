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    Братья Миранчуки выйдут в старте сборной России против Сербии

    Сербия — Россия: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стал известен состав сборной России на выездной матч Лиги наций против Сербии, который пройдет в Белграде.

    Братья Миранчуки
    Братья Миранчуки

    Для Юрия Жиркова эта игра станет 100-й за национальную команду.

    Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков, Кузяев, Оздоев, Антон Миранчук, Ерохин, Алексей Миранчук, Заболотный.

    Запасные: Джанаев, Живоглядов, Евгеньев, Черышев, Фомин, Бакаев, Кучаев, Обляков, Мостовой, Ионов, Соболев.

    Сербия: Райкович, Миленкович, Стефан Митрович, Спайич, Радоньич, Ристич, Гудель, Максимович, Младенович, Йович, Александар Митрович.

    Запасные: Петрович, Павлович, Гачинович, Мараш, Влахович, Ранджелкович, Зделар.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной России. Коэффициент на ее победу — 2.55, на успех Сербии — 3.00, на ничью — 3.52. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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