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    Удержит ли Россия лидерство после выезда в Белград?

    Сербия — Россия. Прогноз (к. 2.50) на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Россия
    Россия — Сербия
    В матче 6-го тура Лиги наций сборная Сербии примет дома Россию. Место встречи — стадион «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде. Игра состоится 18 ноября в 22:45 по мск. Прогноз на Сербия — Россия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 18 Ноября 2020 года
    Сербия
  • Белград
    •  Сербия 22:45 Россия Россия
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    Сборная Сербии

    В прошлом сезоне сербы были в Лиге С, но заняли первое место в группе с Литвой (1:0, 4:1), Румынией (2:2,0:0) и Черногорией (2:0, 2:1), и перешли в Лигу B.

    Новый сезон Лиги наций сборная Сербии начала в сентябре с выездного поражения от России (1:3) и домашней ничьей с Турцией (0:0).

    В октябре Сербия обыграла Норвегию (2:1) в рамках квалификации к Евро-2020, а в Лиге наций дома проиграла Венгрии (0:1) и упустила выездную победу над Турцией (2:2).

    Все прогнозы на Лигу наций

    В ноябре команда Любиши Тумбаковича в матче квалификации к Евро уступила Шотландии (1:1, 4:5 — по пенальти), а в Лиге Наций на выезде сыграла вничью с Венгрией (1:1).

    В группе В3 Сербия с 3 очками занимает 4-е место, и выше не поднимается даже в случае победы, уступая Турции (6) по доп. показателям. У России и Венгрии по 8 очков, россияне лидируют.

    Сборная России

    В первом сезоне Лиги Наций сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

    В сентябрьских матчах нового сезона Лиги Наций сборная России дома обыграла команду Сербии (3:1) и в Будапеште удержала победу над командой Венгрии (3:2).

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    • В октябре сборная России дома проиграла в товарищеском матче Швеции (1:2), а в рамках Лиги Наций сыграла вничью с Турцией (1:1) и разошлась миром с Венгрией (0:0).

    В последних матчах россияне в ноябре сыграли вничью 0:0 с Молдавией в выездном товарищеском матче и проиграли Турции в меньшинстве на выезде — 2:3.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В предстоящем матче не сыграют перебравшие карточек Федор Кудряшов, Роман Зобнин и Андрей Семенов. Подозрительный тест на коронавирус у голкипера Матвея Сафонова.

    Прогноз и ставки

    На победу Сербии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.10, а на победу России — 2.75.

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    Команды встречались 4 раза и сербы ни разу не побеждали. На счету сборной России 2 победы (1:0, 3:1) и две ничьи со счетом 1:1.

    Сербы не мотивированы, ну а у россиян проблемы с линией защиты. Прогнозируем, что сборная России не проиграет на выезде, но «сухими» ворота вряд ли удержит.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.90. 0

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    Сербия — Россия. Прогноз (к. 2.50) на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года. Прогноз на Сербия — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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