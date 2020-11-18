Сербия — Россия. Прогноз (к. 2.50) на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

В матче 6-го тура Лиги наций сборная Сербии примет дома Россию. Место встречи — стадион «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде. Игра состоится 18 ноября в 22:45 по мск. Прогноз на Сербия — Россия.

Сборная Сербии

В прошлом сезоне сербы были в Лиге С, но заняли первое место в группе с Литвой (1:0, 4:1), Румынией (2:2,0:0) и Черногорией (2:0, 2:1), и перешли в Лигу B.

Новый сезон Лиги наций сборная Сербии начала в сентябре с выездного поражения от России (1:3) и домашней ничьей с Турцией (0:0).

В октябре Сербия обыграла Норвегию (2:1) в рамках квалификации к Евро-2020, а в Лиге наций дома проиграла Венгрии (0:1) и упустила выездную победу над Турцией (2:2).

Все прогнозы на Лигу наций

В ноябре команда Любиши Тумбаковича в матче квалификации к Евро уступила Шотландии (1:1, 4:5 — по пенальти), а в Лиге Наций на выезде сыграла вничью с Венгрией (1:1).

В группе В3 Сербия с 3 очками занимает 4-е место, и выше не поднимается даже в случае победы, уступая Турции (6) по доп. показателям. У России и Венгрии по 8 очков, россияне лидируют.

Сборная России

В первом сезоне Лиги Наций сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

В сентябрьских матчах нового сезона Лиги Наций сборная России дома обыграла команду Сербии (3:1) и в Будапеште удержала победу над командой Венгрии (3:2).

В октябре сборная России дома проиграла в товарищеском матче Швеции (1:2), а в рамках Лиги Наций сыграла вничью с Турцией (1:1) и разошлась миром с Венгрией (0:0).

В последних матчах россияне в ноябре сыграли вничью 0:0 с Молдавией в выездном товарищеском матче и проиграли Турции в меньшинстве на выезде — 2:3.

Календарь и таблица Лиги наций

В предстоящем матче не сыграют перебравшие карточек Федор Кудряшов, Роман Зобнин и Андрей Семенов. Подозрительный тест на коронавирус у голкипера Матвея Сафонова.

Прогноз и ставки

На победу Сербии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.10, а на победу России — 2.75.

Команды встречались 4 раза и сербы ни разу не побеждали. На счету сборной России 2 победы (1:0, 3:1) и две ничьи со счетом 1:1.

Сербы не мотивированы, ну а у россиян проблемы с линией защиты. Прогнозируем, что сборная России не проиграет на выезде, но «сухими» ворота вряд ли удержит.

Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.90. 0