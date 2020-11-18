Сербия — Россия. Прогноз (к. 1.68) на тоталы в Лиге наций УЕФА 18 ноября 2020 года

Сборная Сербии в шестом туре Лиги наций Дивизиона Б группы 3 дома сыграет с командой России. Поединок, который пройдет 18 ноября в Белграде на стадионе «Райко Митич», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Сербия — Россия.

Сербия

Сборная Сербии рискует опуститься в Лигу С. На данный момент она идет последней в квартет 3, имея на своем счету три набранных балла и отстает от третьей позиции на три балла.

Начали этот турнир «белые орлы» с выездного поражения от предстоящего соперника (1:3). Также они еще потерпели фиаско от Венгрии (0:1) в родных стенах.

В трех других проведенных встречах они делили очки с оппонентами. Так сербы дважды сыграли вничью с Турцией (0:0 дома и 2:2 на выезде), а еще накануне расписали мировую с венграми (1:1) на их поле.

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В осенние месяцы сборная Сербия также провела матчи плей-офф за выход на Евро-2020. В полуфинальной стадии она прошла Норвегию (2:1 ОТ), а в финале мини-турнира уступила по пенальти Шотландии и осталась за бортом континентального первенства.

Россия

Национальная команда России лидирует в своем квартете, набрав в пяти играх восемь очков и опережает вторых венгров только по лучшей разнице в личных встречах.

Стартовали россияне в текущем розыгрыше с двух викторий подряд, переиграв дома сербов (3:1) и в гостях Венгрию (3:2). В последующих трех встречах «наши парни» не выигрывали.

Сперва в этот период они расписали домашние мировые с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0), а несколько дней тому назад россияне потерпели выездное фиаско от турков со счетом 2:3.

Также осенью Россия провела два товарняка, в которых проиграла в родных стенах 1:2 Швеции и сыграла вничью с Молдавией (0:0) на ее поле.

Между собой эти сборные провели пять встреч, где трижды побеждали россияне (2:1, 1:0 и 3:1) и дважды был зафиксирован ничейный результат (по 1:1).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: победа России — 2.70, победа Сербии — 2.80, ничья — 3.25.

Сербы сохранят прописку в Лиге Б только в случае своей победы и проигрыша Турции, а россияне повысятся в классе если сыграют не хуже, чем Венгрия. Так что в обороне команды вряд ли будут отсиживаться и на пару забитых мячей в этом матче вполне можно рассчитывать.

Наш прогноз и ставка на эту игру — ТБ 2,0. 0