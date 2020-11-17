В результате очередного раунда тестирования на коронавирус среди футболистов и членов клубов АПЛ выявлено 16 новых случаев заражения инфекцией, сообщается на официальном сайте лиги.

В АПЛ выявлены 16 новых случаев заражения коронавируса globallookpress.com 10 000 Бонус новичкам Играть!

Всего со 9 по 15 ноября было протестировано 1207 футболистов и сотрудников клубов. Заразившиеся будут изолированы на 10 дней.

Имена и клубная принадлежность тех, чьи тесты оказались положительными, не разглашаются.

Напомним, правительство Великобритании разрешило английской Премьер-лиге, а также некоторым другим популярным видам спорта продолжать работу во время 4-недельного карантина, который начался в Англии 12 ноября. 0