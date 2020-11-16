Сантуш: Португалия должна выложиться с Хорватией на полную

Главный тренер сборной Португалииподелился ожиданиями от матча Лиги наций с Хорватией.

«В последние годы Хорватия всегда была одной из сильнейших команд Европы. Они легко входят в десятку лучших и занимали второе место на чемпионате мира.

Мы должны выложиться на полную. Это не товарищеский матч, Португалия должна играть на высшем уровне. В команде будут изменения», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

Матч Хорватия — Португалия состоится 17 ноября. Начало — в 22:45 мск.

Португальцы с 10 очками занимают 2-е место в группе 3 лиги А, а Хорватия с 3 очками идет на 3-й позиции. 0