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    Сантуш: Португалия должна выложиться с Хорватией на полную

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    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Хорватией.

    Фернанду Сантуш
    Фернанду Сантуш

    «В последние годы Хорватия всегда была одной из сильнейших команд Европы. Они легко входят в десятку лучших и занимали второе место на чемпионате мира.

    Мы должны выложиться на полную. Это не товарищеский матч, Португалия должна играть на высшем уровне. В команде будут изменения», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

    Матч Хорватия — Португалия состоится 17 ноября. Начало — в 22:45 мск.

    Португальцы с 10 очками занимают 2-е место в группе 3 лиги А, а Хорватия с 3 очками идет на 3-й позиции. 0

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