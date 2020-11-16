«Лацио» оштрафует своего игрока за критику руководства

Полузащитникугрозят санкции от клуба, сообщает Il Messaggero.

Президент клуба Клаудио Лотито и спортивный директор Ильи Таре недовольны высказываниями игрока относительно покупки римлянами самолета. Луис напомнил о сокращении зарплат из-за пандемии. В то же время пояснил, что руководителям нет дела до простых людей.

Пока в клубе не решили, как наказать игрока. Его могут оштрафовать и исключить из состава на ближайший матч серии А против «Кротоне».

28-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за «Лацио» и забил один мяч. 0