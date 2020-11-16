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    Российский футболист пожизненно отстранен от футбола

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    Российский защитник Дмитрий Айдов решением ФИФА был пожизненно отстранен от футбола, сообщает «Прессбол».

    Дмитрий Айдов
    Дмитрий Айдов

    38-летний игрок отныне не сможет участвовать в какой-либо футбольной деятельности во всех странах мира. Ему закрыт доступ к соревнованиям и любым мероприятиям, организованным ФИФА и локальными федерациями, а также к проектам, финансируемым правительствами стран.

    Айдов был уличен в участии в договорных матчах в период выступлений за белорусский «Гомель». Он был фигурантом дела о договорных матчах. По информации следствия, за сдачу игр против БАТЭ и брестского «Динамо» россиянин получил 22000 долларов. БФФ позже пожизненно дисквалифицировала игрока.

    Айдов защищал цвета «Гомеля» с 2017 по 2018 год. В России он известен по выступлениям за нижегородскую «Волгу», «Нижний Новгород», московское «Торпедо», «Анжи» и тульский «Арсенал». 0

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