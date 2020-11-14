Главный тренер «Милана» заразился коронавирусом

Главный тренер «Милана»сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что 55-летний специалист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, он изолирован у себя дома.

Все остальные тесты игроков и персонала «Милана» показали отрицательный результат.

Тренировка «россонери» 14 ноября была отменена, игроки должны возобновить работу 16 ноября.

По данным Football Italia, в клубах Серии А коронавирус выявлен у 104 футболистов. Антирекорд установил «Дженоа» (18 футболистов), за которым следуют «Парма» (12), «Рома» (11) и «Сампдория» (8). В «Фиорентине», «Интере» и «Милане» заражено по 7 игроков, в «Лацио» и «Сассуоло» — по 6, в «Ювентусе», «Специи» и «Торино» — по 5. 0