В России введут систему Fan ID

В России со следующего сезона внедрят систему Fan ID, похожую на ту, что действовала на чемпионате мира 2018 года, сообщает Telegram-канал Baza.

Рассматривается вариант, при котором систему запустят уже в этом сезоне, но на добровольной основе.

Болельщикам, которые самостоятельно захотят зарегистрироваться, предоставят различные бонусы или, например, отдельные входы на стадион. Чтобы смягчить раздражение фанатов, власти планируют параллельно вернуть пиво на стадионы.

Уже прошли несколько совещаний с участием представителей МВД, ФСБ, РФС, РПЛ и сотрудников минсвязи. Один из самых проблемных вопросов — «черные списки» фанатов. Не исключено, что их обнулят. 0