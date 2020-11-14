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    «Бразилия» — «Венесуэла». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бразилия — Венесуэла. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.11.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Бразилии Сборная Венесуэлы
    В 03:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Бразилия» — «Венесуэла».

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    Составы команд:

    «Бразилия»: Эдерсон Мораес, Данило, Тьяго Силва, Маркос Маркиньос, Ренан Лоди, Аллан, Everton Ribeiro, Дуглас Луис, Ришарлисон, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино.

    «Венесуэла»: Вилькер Фариньес, Wilker Angel, Йордан Осорио, Роберто Росалес, Рольф Фельтшер, Хуниор Морено, Дарвин Мачис, Томас Ринкон, Йеферсон Сотельдо, Cristian Casseres, Хосе Саломон Рондон.

    Предыдущий матч соперников: «Бразилия» — «Венесуэла» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бразилия» со счетом 2:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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