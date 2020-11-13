Экс-игрок «Рубина» получил 12 лет колонии

Экс-капитанбыл признан виновным по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост», сообщает «Казанский репортер».

Суд приговорил 47-летнего бывшего футболиста к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.

Остальные фигуранты дела получили сроки от 9,5 года в колонии общего режима до 13,5 года в исправительной колонии особого режима.

47-летний Харламов за свою карьеру успел поиграть за «Рубин», «Диану» и «Нефтехимик». Выступления в профессиональном спорте он завершил в 2004 году. 0