Аргентина — Парагвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.11.2020)

Составы команд:
«Аргентина»: Франко Армани, Lucas Martinez, Николас Отаменди, Gonzalo Montiel, Леандро Даниэль Паредес, Лионель Месси, Лукас Окампос, Родриго Де Пауль, Эксекиэль Паласиос, Николас Гонсалес, Лаутаро Мартинес.
«Парагвай»: Антони Сильва, Robert Rojas, Фабиан Бальбуэна, Хуниор Алонсо, Густаво Гомес, Gaston Claudio Gimenez, Angel Lucena, Mathias Villasanti, Мигель Альмирон, Angel Romero, Dario Lezcano.
Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Парагвай» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Аргентина» со счетом 4:0.
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