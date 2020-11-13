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    «Аргентина» — «Парагвай». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Аргентина — Парагвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.11.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сборная Парагвая
    В 03:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Аргентина» — «Парагвай».

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    Составы команд:

    «Аргентина»: Франко Армани, Lucas Martinez, Николас Отаменди, Gonzalo Montiel, Леандро Даниэль Паредес, Лионель Месси, Лукас Окампос, Родриго Де Пауль, Эксекиэль Паласиос, Николас Гонсалес, Лаутаро Мартинес.

    «Парагвай»: Антони Сильва, Robert Rojas, Фабиан Бальбуэна, Хуниор Алонсо, Густаво Гомес, Gaston Claudio Gimenez, Angel Lucena, Mathias Villasanti, Мигель Альмирон, Angel Romero, Dario Lezcano.

    Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Парагвай» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Аргентина» со счетом 4:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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