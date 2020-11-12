Новые тесты Заболотного, Ерохина и Лесового показали отрицательные результаты

Футболисты сборной Россиисдали повторные тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты.

Как известно, в среду Ерохин, Заболотный и Лесовой получили сомнительные результаты тестов на коронавирус.

«Повторные тестирования, проведенные трем футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований — все тесты отрицательные.

В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России.

Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определенной УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител», — говорится в заявлении пресс-службы сборной России.

В ноябре сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также встретится с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября) в рамках Лиги наций. 0