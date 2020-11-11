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    У трех футболистов сборной России подозрение на коронавирус

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    Футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой получили сомнительные результаты тестов на коронавирус.

    Александр Ерохин
    Александр Ерохин

    «Национальная сборная России строго в соответствии с регламентом RTPP проводит тестирования на ПЦР в лаборатории, определенной УЕФА. Помимо этого ежедневно проводятся тестирования с помощью экспресс-тестов и с привлечением других лабораторий, в том числе государственного Федерального медико-биологического агентства.

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    • При тестировании лабораторией, определённой УЕФА, были выявлены сомнительные тесты у трех футболистов — Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового.

    При этом три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определенной УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенес COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител.

    В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», — сообщается в телеграм-канале сборной России. 0

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