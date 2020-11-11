У трех футболистов сборной России подозрение на коронавирус

Футболисты сборной Россииполучили сомнительные результаты тестов на коронавирус.

«Национальная сборная России строго в соответствии с регламентом RTPP проводит тестирования на ПЦР в лаборатории, определенной УЕФА. Помимо этого ежедневно проводятся тестирования с помощью экспресс-тестов и с привлечением других лабораторий, в том числе государственного Федерального медико-биологического агентства.

При тестировании лабораторией, определённой УЕФА, были выявлены сомнительные тесты у трех футболистов — Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового.

При этом три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определенной УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенес COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител.

В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», — сообщается в телеграм-канале сборной России. 0