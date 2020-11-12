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    Муса подтвердил, что продолжит карьеру в Европе

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    Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса подтвердил информацию о том, что в ближайшее время подпишет контракт с одним из европейских клубов.

    Ахмед Муса
    Ахмед Муса

    Ранее сообщалось, что Муса может вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2012 по 2016 год. а также в первой половине 2018-го — на правах аренды. Нигерийский форвард забил 61 гол в 184 матчах за «армейцев».

    «Совсем скоро я расскажу о своем новом клубе. А пока надо урегулировать все необходимые детали по контракту.

    Надеюсь вернуться в Европу в самое ближайшее время», — приводит слова Мусы Today.ng.

    Среди претендентов на Мусу также называют турецкий «Галатасарай».

    В конце октября Муса расторг контракт с «Ан-Насром» из Саудовской Аравии. 0

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