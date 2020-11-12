Муса подтвердил, что продолжит карьеру в Европе

Ранее сообщалось, что Муса может вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2012 по 2016 год. а также в первой половине 2018-го — на правах аренды. Нигерийский форвард забил 61 гол в 184 матчах за «армейцев».
«Совсем скоро я расскажу о своем новом клубе. А пока надо урегулировать все необходимые детали по контракту.
Надеюсь вернуться в Европу в самое ближайшее время», — приводит слова Мусы Today.ng.
Среди претендентов на Мусу также называют турецкий «Галатасарай».
В конце октября Муса расторг контракт с «Ан-Насром» из Саудовской Аравии. 0