Ледяхов: Юран — кубковый боец, ЦСКА будет сложно против «СКА-Хабаровск»

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что у «СКА-Хабаровск» есть шансы выиграть у ЦСКА в 1/8 финала Кубка России.

«В одной игре может произойти что угодно, и команда ниже классом всегда может преподнести сюрприз.

Естественно, ЦСКА сильнее, в составе армейцев собраны футболисты более высокого уровня. Да и довольно давно москвичи не выигрывали Кубок. Но будет непросто.

У Хабаровска крепкая команда, которую недавно принял Сергей Юран. Это тренер, который в прошлом розыгрыше довел до финала "Химки". Юрана, как и Парфенова, можно назвать кубковым бойцом. ЦСКА — фаворит пары, но легкой победы не стоит ждать», — сказал Ледяхов «Известиям».

Базовые даты проведения матчей 1/8 финала Кубка России — 20 и 21 февраля 2021 года. На этой стадии команды проведут по одному матчу. 0