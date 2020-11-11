ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликВеликолепная девятка: европейские тренеры, оформившие «Золотой хет-трик»
  • 07:00
    • «Ювентус» и ПСЖ могут обменяться своими лидерами
  • 22:13
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:43
    • СКА на выезде переиграл «Йокерит»
  • 21:32
    • «Ак Барс» на выезде разобрался с «Торпедо»
  • 18:05
    • РПЛ: Согласование количества зрителей на трибунах на матчах в Москве будет проходить перед каждым туром
    Все новости спорта

    Ледяхов: Юран — кубковый боец, ЦСКА будет сложно против «СКА-Хабаровск»

    Футбол Кубок России Футбол России ЦСКА СКА-Хабаровск
    Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов считает, что у «СКА-Хабаровск» есть шансы выиграть у ЦСКА в 1/8 финала Кубка России.

    Игорь Ледяхов
    Игорь Ледяхов

    «В одной игре может произойти что угодно, и команда ниже классом всегда может преподнести сюрприз.

  • Кубок России: состоялась жеребьевка 1/8 финала
  • Читайте по теме

    • Естественно, ЦСКА сильнее, в составе армейцев собраны футболисты более высокого уровня. Да и довольно давно москвичи не выигрывали Кубок. Но будет непросто.

    У Хабаровска крепкая команда, которую недавно принял Сергей Юран. Это тренер, который в прошлом розыгрыше довел до финала "Химки". Юрана, как и Парфенова, можно назвать кубковым бойцом. ЦСКА — фаворит пары, но легкой победы не стоит ждать», — сказал Ледяхов «Известиям».

    Базовые даты проведения матчей 1/8 финала Кубка России — 20 и 21 февраля 2021 года. На этой стадии команды проведут по одному матчу. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Стоит ли ждать голов от Нидерландов и Испании?
  • Нидерланды — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли Чехия удивить сборную Германии?
  • Германия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Украина и Польша устроят грандиозную перестрелку?
  • Польша — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.56
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нидерланды — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Франция — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Португалия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры