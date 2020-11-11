У очередного футболиста «Ромы» выявлен коронавирус

Защитник «Ромы»сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.

«Мой последний тест показал положительный результат на COVID-19. К счастью, у меня всё в порядке и нет симптомов.

Никто не защищен от этого вируса, поэтому я хотел бы призвать вас избегать поведения, которое может поставить под угрозу ваше здоровье и здоровье окружающих», — написал Кумбулла на своей странице в Instagram.

Футболист выходил на поле в последний раз 1 ноября в матче против «Фиорентины» (2:0).

Напомним, что в «Роме» зафиксирована вспышка коронавируса. Сначала заразился форвард римлян Эдин Джеко, затем хавбек Лоренцо Пеллегрини, защитники Федерико Фасио и Давиде Сантон сдали положительные тесты на ковид.

«Рома» после перерыва на игры национальных сборных в следующем туре Серии А примет «Парму» (22 ноября). 0