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    У очередного футболиста «Ромы» выявлен коронавирус

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    Защитник «Ромы» Мараш Кумбулла сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.

    Мараш Кумбулла
    Мараш Кумбулла

    «Мой последний тест показал положительный результат на COVID-19. К счастью, у меня всё в порядке и нет симптомов.

    Никто не защищен от этого вируса, поэтому я хотел бы призвать вас избегать поведения, которое может поставить под угрозу ваше здоровье и здоровье окружающих», — написал Кумбулла на своей странице в Instagram.

    Футболист выходил на поле в последний раз 1 ноября в матче против «Фиорентины» (2:0).

    Напомним, что в «Роме» зафиксирована вспышка коронавируса. Сначала заразился форвард римлян Эдин Джеко, затем хавбек Лоренцо Пеллегрини, защитники Федерико Фасио и Давиде Сантон сдали положительные тесты на ковид.

    «Рома» после перерыва на игры национальных сборных в следующем туре Серии А примет «Парму» (22 ноября). 0

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