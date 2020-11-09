Ибрагимович рассказал, зачем опубликовал в инстаграме фото в футболке сборной Швеции

Нападающий «Милана»объяснил, с какой целью не так давно опубликовал в своем инстаграме фото в футболке сборной Швеции.

К посту была добавлена интригующая фраза «Давно не виделись», из-за чего многие подумали что 39-летний форвард возвращается в национальную команду.

Позже тренерский штаб сборной Швеции назвал состав команды на ближайшие матчи, но Ибрагимовича в нем не оказалось.

«Я опубликовал это фото просто ради удовольствия, а не потому, что хочу вернуться в сборную.

Просто хотелось позлить Швецию», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.

Ибрагимович ушел из сборной после Евро-2016. Он выступал в составе национальной команды Швеции с 2001 по 2016 год. Златан — лучший бомбардир в истории сборной Швеции, в 116 матчах он забил 62 мяча. 0