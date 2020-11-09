Ибрагимович рассказал, зачем опубликовал в инстаграме фото в футболке сборной Швеции

Златан Ибрагимович
globallookpress.com
К посту была добавлена интригующая фраза «Давно не виделись», из-за чего многие подумали что 39-летний форвард возвращается в национальную команду.
Позже тренерский штаб сборной Швеции назвал состав команды на ближайшие матчи, но Ибрагимовича в нем не оказалось.
«Я опубликовал это фото просто ради удовольствия, а не потому, что хочу вернуться в сборную.
Просто хотелось позлить Швецию», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.
Ибрагимович ушел из сборной после Евро-2016. Он выступал в составе национальной команды Швеции с 2001 по 2016 год. Златан — лучший бомбардир в истории сборной Швеции, в 116 матчах он забил 62 мяча. 0