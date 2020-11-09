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    Ибрагимович рассказал, зачем опубликовал в инстаграме фото в футболке сборной Швеции

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объяснил, с какой целью не так давно опубликовал в своем инстаграме фото в футболке сборной Швеции.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    К посту была добавлена интригующая фраза «Давно не виделись», из-за чего многие подумали что 39-летний форвард возвращается в национальную команду.

  • Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции
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    • Позже тренерский штаб сборной Швеции назвал состав команды на ближайшие матчи, но Ибрагимовича в нем не оказалось.

    «Я опубликовал это фото просто ради удовольствия, а не потому, что хочу вернуться в сборную.

    Просто хотелось позлить Швецию», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.

    Ибрагимович ушел из сборной после Евро-2016. Он выступал в составе национальной команды Швеции с 2001 по 2016 год. Златан — лучший бомбардир в истории сборной Швеции, в 116 матчах он забил 62 мяча. 0

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