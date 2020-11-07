«Сассуоло» — «Удинезе»: счет матча 0:0

«Сассуоло» продолжает удерживать второе место в таблице Серии А, отставая на одно очко от «Милана». «Удинезе» впервые не проиграл за последние три тура, команда находится на 19-й строчке.
Футбол. Италия. Серия А
Сассуоло — Удинезе 0:0
Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Кан Айхан, Рожерио, Джанмарко Феррари, Жереми Бога (Грегоре Дефрель, 64'), Максим Лопес (Педро Обьянг, 90'), Хамед Траоре (Мерт Мюльдюр, 46'), Доменико Берарди, Мануэль Локателли, Франческо Капуто (Джакомо Распадори, 77') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Йенс Ларсен, Толгай Али Арслан, Роберто Перейра, Марвин Зегелар, Стефано Окака Чука (Кевин Ласанья, 84'), Игнасио Пуссетто (Жерар Деулофеу, 65') Предупреждения: Игнасио Пуссетто (9'), Брам Нуйтинк (16'), Хамед Траоре (31'), Джанмарко Феррари (43')