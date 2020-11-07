Главный тренер «Тамбова»госпитализирован с подозрением на пневмонию, информирует официальный сайт клуба.

Руководить командой в ближайшем матче РПЛ будет Тимур Шипшев.

«Сегодня руководство футбольного клуба "Тамбов" уведомило российскую Премьер-лигу о том, что в связи с госпитализацией Сергея Первушина с подозрением на пневмонию, исполнять обязанности главного тренера команды на матче 14-го тура "Тамбов" — "Ахмат" будет Тимур Шипшев.

Сергей Первушин, как и вся команда, перед отчетным туром проходил плановое тестирование на выявление коронавирусной инфекции, показавшее отрицательный результат.

Футбольный клуб "Тамбов" желает Сергею Александровичу скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении.

В 13 турах РПЛ сезона 2020/2021 «Тамбов» набрал 14 очков и расположился на 12-м месте. 0