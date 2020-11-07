АПЛ. «Саутгемтон» вышел в лидеры, «МЮ» в гостях у «Эвертона»

С 6 по 8 ноября проходят матчи 8 тура английской Премьер-лиги

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» 0:0

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 0:0.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Брайтон» (6 очков) занимает 16-е место, «Бёрнли» (2) ушел с последней позиции и теперь 19-й.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли 0:0 Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман (Алиреза Джаханбакш, 83'), Tariq Lamptey, Ив Биссума, Паскаль Гросс, Адам Лаллана, Daniel Burn, Ниль Мопе, Дэнни Уэлбек (Аарон Коннолли, 86') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Роберт Брэйди, Эшли Вествуд, Крис Вуд (Матей Выдра, 83'), Эшли Барнс (Ник Поуп, 70') Предупреждение: Ив Биссума (87')

«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:0

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» — 2:0.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Уолкотт в штрафной отобрал мяч у Альмирона, который пытался обыграть соперника и прострелил вдоль ворот, а Адамс в касание мощно пробил под перекладину.

На 82-й минуте Мэтти Лонгстафф завозился с мячом у линии своей штрафной, а затем Шон его просто потерял, отдав Армстронгу, который с 16 метров хлёстко пробил в правый нижний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Ньюкасл 2:0 Голы: 1:0 Че Адамс (7'), 2:0 Стюарт Армстронг (82') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо (Нейтан Редмонд, 74'), Стюарт Армстронг, Тео Уолкотт (Шейн Патрик Лонг, 88'), Че Адамс Ньюкасл: Карл Дарлоу, Fabian Schaer, Джамал Ласcеллс, Джамаль Льюис, Федерико Фернандес, Jacob Murphy (Жоэлинтон, 79'), Джеффри Хендрик (Matthew Longstaff, 61'), Мигель Альмирон, Шон Лонгстафф, Аллан Сент-Максимен, Каллум Уилсон (Энди Кэрролл, 78') Предупреждения: Ориоль Ромеу Видаль (27'), Федерико Фернандес (43'), Шон Лонгстафф (90')

«Саутгемптон» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, но у «Ливерпуля» еще есть игра в запасе. «Ньюкасл» занимает 11-ю строчку.

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

7 ноября, 15:30 мск

«Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед»

7 ноября, 18:00 мск

«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»

7 ноября, 20:30 мск

«Вест Хэм Юнайтед» — «Фулхэм»

7 ноября, 23:00 мск

«Вест Бромвич Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур»

8 ноября, 15:30 мск

«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон»

8 ноября, 17:00 мск

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

8 ноября, 19:30 мск

«Арсенал» — «Астон Вилла»

8 ноября, 22:15 мск