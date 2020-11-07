АПЛ. «Саутгемтон» вышел в лидеры, «МЮ» в гостях у «Эвертона»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» 0:0
В матче 8-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 0:0.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Брайтон» (6 очков) занимает 16-е место, «Бёрнли» (2) ушел с последней позиции и теперь 19-й.
«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:0
В матче 8-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» — 2:0.
Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Уолкотт в штрафной отобрал мяч у Альмирона, который пытался обыграть соперника и прострелил вдоль ворот, а Адамс в касание мощно пробил под перекладину.
На 82-й минуте Мэтти Лонгстафф завозился с мячом у линии своей штрафной, а затем Шон его просто потерял, отдав Армстронгу, который с 16 метров хлёстко пробил в правый нижний угол ворот.
«Саутгемптон» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, но у «Ливерпуля» еще есть игра в запасе. «Ньюкасл» занимает 11-ю строчку.
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
7 ноября, 15:30 мск
«Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед»
7 ноября, 18:00 мск
«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»
7 ноября, 20:30 мск
«Вест Хэм Юнайтед» — «Фулхэм»
7 ноября, 23:00 мск
«Вест Бромвич Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур»
8 ноября, 15:30 мск
«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон»
8 ноября, 17:00 мск
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
8 ноября, 19:30 мск