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    Кучаев: У ЦСКА было много ошибок, которые привили к пропущенным мячам

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    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о причинах поражения в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

    Константин Кучаев
    Константин Кучаев

    «Можно, конечно, скинуть все на функциональную подготовку, но у нас многое не получилось, много подходов мы не довели до гола. Будет неправильно просто говорить об отсутствии функциональной подготовки.

    На вопрос о составе мне сложно ответить, его выбирает главный тренер. Возможно, боялись выдернуться из позиций, было много ошибок, которые приводили к пропущенным мячам. Тяжело сказать, я думаю, тут цепь ошибок», — сказал Кучаев в программе «Все на Матч!».

    В настоящий момент ЦСКА занимает последнее место в турнирной таблице группы К, имея в активе два очка. Следующий матч «армейцы» проведут 26 ноября с «Фейенордом» дома. 0

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