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    Жота — игрок недели в Лиге чемпионов

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    Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Диогу Жота
    Диогу Жота

    23-летний португальский форвард в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:0) сумел оформить хет-трик.

    Помимо Жоты в голосовании участвовали Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Юссеф Эн-Несери («Севилья»).

    Победив «Аталанту» «Ливерпуль» укрепил свое лидерство в группе D, где также выступают «Аякс» и «Мидтьюлланн». У команды Юргена Клоппа в активе девять очков, она опережает команду из Нидереландов на пять очков. Следующий матч в Лиге чемпионов «Ливерпуль» проведет дома против «Аталанты» 25 ноября в 23:00 мск. 0

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