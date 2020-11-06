Жота — игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающийпризнан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

23-летний португальский форвард в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:0) сумел оформить хет-трик.

Помимо Жоты в голосовании участвовали Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Юссеф Эн-Несери («Севилья»).

Победив «Аталанту» «Ливерпуль» укрепил свое лидерство в группе D, где также выступают «Аякс» и «Мидтьюлланн». У команды Юргена Клоппа в активе девять очков, она опережает команду из Нидереландов на пять очков. Следующий матч в Лиге чемпионов «Ливерпуль» проведет дома против «Аталанты» 25 ноября в 23:00 мск. 0