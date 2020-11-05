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    УЕФА предложил пересмотреть правило игры рукой

    Футбол УЕФА ФИФА
    УЕФА обратился к ФИФА с предложением внести изменение в правило игры рукой.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    В частности, речь идет о том, чтобы арбитры снова могли самостоятельно принимать решение, преднамеренной ли была игра рукой.

    «Попытка строго зафиксировать случаи, когда обращение с мячом является нарушением, привела ко многим неправильным решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущим разочарованием и дискомфортом. Дух игры должен всегда сохраняться. Я думаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, — это вариант, который следует обдумать», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин, которого цитирует AP News.

    «Довольно часто происходит, что мяч случайно попадает в руку. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного разбивания хода игры и тех случаев, когда подобная ситуация предрешает исход матча.

    Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей. Поэтому они должны быть пересмотрены», — добавил Чеферин. 0

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