Четвертый итальянский дивизион могут приостановить из-за коронавируса
globallookpress.com
Многие игроки, выступающие в этом дивизионе, заразились COVID-19. В связи с этим несколько матчей не состоялись в срок. На данный момент в лиге прошли шесть туров.
Отмечается, что ранее 74 процента клубов этой лиги высказались за продолжение турнира в условиях пандемии. Однако увеличившееся количество случаев заражения может привести к остановке соревнований.
В остальных итальянских дивизионах турнир продолжается. Матчи проходят без зрителей по соображениям безопасности. 0