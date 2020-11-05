Андриевский: Тер Штеген — какой-то Спайдермен

Полузащитник киевского «Динамо»после матча с «Барселоной» (1:2) в третьем туре Лиги чемпионов признался, что его впечатлила игра голкипера каталонской команды

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет в игре против «Барселоны» сделал 12 сэйвов.

«Игрой удовлетворен, получил удовольствие, но хотелось бы увезти хотя бы одно очко. Но это "Барселона", поэтому пока так.

Тренер настраивал, чтобы мы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что в первые минуты будет сложно, но во второй половине второго тайма нащупали свою игру. Был план выводить крайних хавов, чтобы они оказывались один в один.

Нужно было закрывать Месси.

Хочу выделить нашего вратаря. Он здорово сыграл для своего возраста. А тер Штеген — один из лучших вратарей митра. Какой-то Спайдермен. Теперь будем думать о матче с Шахтером», — приводит слова Андриевского Динамомания. 0