Андриевский: Тер Штеген — какой-то Спайдермен

Александр Андриевский
fcdynamo.kiev.ua
Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет в игре против «Барселоны» сделал 12 сэйвов.
«Игрой удовлетворен, получил удовольствие, но хотелось бы увезти хотя бы одно очко. Но это "Барселона", поэтому пока так.
Тренер настраивал, чтобы мы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что в первые минуты будет сложно, но во второй половине второго тайма нащупали свою игру. Был план выводить крайних хавов, чтобы они оказывались один в один.
Нужно было закрывать Месси.
Хочу выделить нашего вратаря. Он здорово сыграл для своего возраста. А тер Штеген — один из лучших вратарей митра. Какой-то Спайдермен. Теперь будем думать о матче с Шахтером», — приводит слова Андриевского Динамомания. 0