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    Андриевский: Тер Штеген — какой-то Спайдермен

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    Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский после матча с «Барселоной» (1:2) в третьем туре Лиги чемпионов признался, что его впечатлила игра голкипера каталонской команды Марка-Андре тер Штегена.

    Александр Андриевский
    Александр Андриевский

    Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет в игре против «Барселоны» сделал 12 сэйвов.

    «Игрой удовлетворен, получил удовольствие, но хотелось бы увезти хотя бы одно очко. Но это "Барселона", поэтому пока так.

    Тренер настраивал, чтобы мы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что в первые минуты будет сложно, но во второй половине второго тайма нащупали свою игру. Был план выводить крайних хавов, чтобы они оказывались один в один.

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    Хочу выделить нашего вратаря. Он здорово сыграл для своего возраста. А тер Штеген — один из лучших вратарей митра. Какой-то Спайдермен. Теперь будем думать о матче с Шахтером», — приводит слова Андриевского Динамомания. 0

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