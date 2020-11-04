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    «Рубин» вылетел из Кубка России

    «СКА-Хабаровск» — «Рубин»: счет 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок России Футбол России Рубин СКА-Хабаровск
    В матче Кубка России казанский «Рубин» на выезде проиграл команде «СКА-Хабаровск» со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

    Единственный мяч в поединке забил Рамазан Гаджимурадов. Сделал он это на 76 минуте.

    «Бордовые» могли сравнять счет, но молодой форвард гостей Кирилл Климов не смог поразить цель, попав в штангу.

    Кубок России
    «СКА-Хабаровск» — «Рубин» — 1:0
    Гол: Гаджимурадов, 76«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Суслов, Грачев, Труфанов, Мануйлов, Мартусевич, Квеквескири, Батютин, Гаджимурадов, Брагин (Базелюк, 70), Барков«Рубин»: Дюпин, Самошников (Зотов, 46), Старфельт, Бегич, Зуев, Йевтич (Тарасов, 26), Абильдгор, Ин Бом, Бакаев, Макаров, ИгнатьевУдаление: Труфанов, 80

    «СКА-Хабаровск» набрал 9 очков, благодаря чему финишировал на первом месте в группе 9, получив путевку в плей-офф Кубка России. 0

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